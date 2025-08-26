Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yeni yatırımlarla vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet sunacaklarını söyledi.

Araç Parkına Yeni İş Makinası

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye araç parkına bir kepçe daha kazandırıldığını açıkladı. Coşar, belediyeye çok sayıda yeni araç ve ekipman kazandırıldığını belirterek, bu yatırımlar sayesinde hizmet gücünün arttığını ifade etti.

"Hizmet Kalitesi Artıyor"

Başkan Coşar, altyapı, üstyapı ve belediye hizmetlerinde güçlü yatırımlar sayesinde vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Boğazlıyan’da İşler Yolunda"

Yatırımların ilçeye önemli katkı sağlayacağını dile getiren Coşar, “Boğazlıyan’ımıza çok sayıda yeni ekipman ve araç kazandırarak hizmet gücümüzü daha da artırdık. Bu güçlü yatırımlar sayesinde hemşehrilerimize daha hızlı ve verimli hizmet sunmaya devam edeceğiz. Boğazlıyan’da işler yolunda” ifadelerini kullandı.