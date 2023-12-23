İlçemiz Aşağı Mahalle Ada: 797, Parsel: 3 Numaralı taşınmazın 6 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyeri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışları yapılacaktır.

SIRA NO BAĞIMSIZ BÖLÜM NO TAŞINMAZ NO MAHALLE ADA PARSEL HİSSE ORANI İMAR DURUMU TAŞINMAZ

YÜZÖLÇÜMÜ (M2) TOPLAM MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE TARİHİ

VE SAATİ 1 6 126843178 Aşağı Mahalle 797 3 11/100 Ticaret

E=1.20

Yençok=12.50m. Net: 424.40

Brüt: 444.00 5.500.000,00 TL + %20 KDV 165.000,00 TL 28.12.2023 Perşembe Saat 12:00

1- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

2- Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen işyeri nitelikli taşınmazın satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet

İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Boğazlıyan Belediyesi Toplantı Salonunda şartname gereğince yapılacaktır.

3- İstekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelinin %50 'sini peşin, kalan %50'sini ihale kararının tebliğinden itibaren (45) gün içerisinde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda gecikme faizi uygulanacaktır.İhale kararının tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde bedelin tamamını peşin yatırılması halinden %10 indirim uygulanacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyenler belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

a) Şirket ise: İmza Sirküsü, Sanayi ve Ticaret Odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu

b) Şahısların İştiraki halinde ise: Nufüs cüzdan sureti, İkamtgah ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

5- Satış sonrasında oluşacak her türlü vergi, resim, KDV, harçları (damga vergisi, karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

6- İsteklilerin Geçici Teminatı yatırıldıklarına dair belge ve ikametgah belgesini hazır bulundurmaları.

7- Geçici teminat bedelleri Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartname 1000,00 TL karşılığında Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.