İlçemiz Aşağı Mahalle Ada: 797, Parsel: 3 Numaralı taşınmazın 6 Bağımsız Bölüm Numaralı İşyeri 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma suretiyle satışları yapılacaktır.
|
SIRA NO
|
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO
|
TAŞINMAZ NO
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
HİSSE ORANI
|
İMAR DURUMU
|
TAŞINMAZ
|
TOPLAM MUHAMMEN BEDEL
|
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
|
İHALE TARİHİ
|
1
|
6
|
126843178
|
Aşağı Mahalle
|
797
|
3
|
11/100
|
Ticaret
|
Net: 424.40
|
5.500.000,00 TL + %20 KDV
|
165.000,00 TL
|
28.12.2023 Perşembe Saat 12:00
1- İhale ile ilgili şartname ve diğer belgeler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
2- Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen işyeri nitelikli taşınmazın satış ihalesi; 2886 Sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Boğazlıyan Belediyesi Toplantı Salonunda şartname gereğince yapılacaktır.
3- İstekli, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelinin %50 'sini peşin, kalan %50'sini ihale kararının tebliğinden itibaren (45) gün içerisinde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda gecikme faizi uygulanacaktır.İhale kararının tebliğinden itibaren (7) gün içerisinde bedelin tamamını peşin yatırılması halinden %10 indirim uygulanacaktır.
4- İhaleye katılmak isteyenler belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
a) Şirket ise: İmza Sirküsü, Sanayi ve Ticaret Odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların İştiraki halinde ise: Nufüs cüzdan sureti, İkamtgah ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
5- Satış sonrasında oluşacak her türlü vergi, resim, KDV, harçları (damga vergisi, karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
6- İsteklilerin Geçici Teminatı yatırıldıklarına dair belge ve ikametgah belgesini hazır bulundurmaları.
7- Geçici teminat bedelleri Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Şartname 1000,00 TL karşılığında Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.