Gerçekleştirilen görüşmede, Boğazlıyan’ın çevre dostu projeleri ve sürdürülebilir şehircilik vizyonu ele alındı.

Başkan Coşar, Boğazlıyan’da yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik yeni çalışmaların planlandığını belirtti.

Coşar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “İl Müdürümüz İzzet Yılmaz ile Boğazlıyan’ımızın çevre dostu projeleri ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Coşar, Boğazlıyan’da çevreye duyarlı projelerin hayata geçirilmesi için İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.