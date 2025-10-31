Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede bulunan kurumlara nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede görev yapan kurum amirlerine yönelik gerçekleştirdiği nezaket ziyaretleri kapsamında Karayolları Boğazlıyan 68. Şube Şefi Samet Şahin’i ve Vergi Dairesi Müdürü Hakan Erdem’i ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkan Coşar, görevlerine yeni başlayan Şahin ve Erdem’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi. Coşar, ilçeye sunulan kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Coşar, misafirperverlikleri dolayısıyla kurum yöneticilerine teşekkür ederek, Boğazlıyan’ın gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin güçlendirilmesi adına ortak çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.