Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kısa süre önce göreve başlayan Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç’u makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Emniyet Müdürü Koç’a görevinde başarı dileyen Coşar, emniyet teşkilatının toplum huzuru açısından üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Coşar, “Sayın Emniyet Müdürümüzün tecrübeleri ve vizyonuyla Yozgat’a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Boğazlıyan Belediyesi olarak her zaman emniyet teşkilatımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya hazırız. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum” dedi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizin huzur ve güvenliği için tüm kurumlarla uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.