Programda Başkan Coşar, gençlerin sorularını yanıtladı, deneyimlerini paylaştı ve Boğazlıyan’a dair vizyonunu anlattı.

“GENÇLERİMİZİN ENERJİSİ UMUT VERİYOR”

Başkan Coşar, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, gençlerin heyecanı ve azminden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlerle kurulan samimi diyalogların önemine değinen Coşar, şu ifadeleri kullandı: “Geleceğin teminatı gençlerimizin sorularını yanıtladık, tecrübelerimizi ve Boğazlıyan’a dair vizyonumuzu paylaştık. Her biriyle gurur duyduğumuz genç kardeşlerimizin heyecanı, azmi ve enerjisi bizlere umut verdi.”

“DAİMA YANLARINDA OLACAĞIZ”

Gençlerin eğitim, kariyer ve hayat yolculuklarında her zaman destekçisi olacaklarını vurgulayan Coşar, “Eğitimde, kariyerde ve hayat yolculuklarında daima yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.