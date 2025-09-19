Deneyimli öğretmenler ve personel eşliğinde yürütülen çalışmalarda, çocukların sadece bakımı değil, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesi hedefleniyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, kreşte uygulanan eğitim anlayışının çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunduğunu belirtti.

Coşar, “Oyunla öğrenen, paylaşmayı bilen, özgüvenli ve mutlu çocuklar yetiştirmek için tam gün ve yarım gün programlarımızla hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın yaşlarına uygun aktiviteler, eğitici oyunlar, sanat ve spor etkinlikleriyle gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlamaları için titizlikle çalışıyoruz. Onlara yalnızca bir bakım hizmeti değil; sevgi dolu, güvenli ve huzurlu bir ikinci yuva sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kreş ve gündüz bakımevinde kayıtların aralıksız devam ettiğini hatırlatan Coşar, tüm aileleri sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için eğitim ortamına davet etti.