Dün Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapılan İl Toprak Koruma Kurulu toplantısından Boğazlıyan için önemli bir karar çıktı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, bu güzel haberi vatandaşlara açıkladı.

Boğazlıyan, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi genişleme sahası ve Boğazlıyan Ticaret Borsası'nın tarım ürünlerinde kullanılmak üzere lisanslı depo yapımı için arazi iznini kaptı.

Toplantıda Başkan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını söyleyerek genişleme sahası talep etti. Coşar ayrıca Boğazlıyan Ticaret Borsası'nın tarım ürünlerinde kullanılmak üzere lisanslı depo yapımı için arazi izni talebinde de bulundu.

Vali Ziya Polat ve ilgili yetkililerce alınan karar sonrasında ise bu talepler görüşülerek karara bağlandı.

Coşar toplantı sonrasında şu açıklamada bulundu: “Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'ın Başkanlığında, İl Toprak Koruma Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda; yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizin genişleme sahası ile Boğazlıyan Ticaret Borsası'nın tarım ürünlerinde kullanılmak üzere lisanslı depo yapımı için arazi izni alınması noktasında görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Melike Aslı Arslan