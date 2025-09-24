Sosyal medyada hızla yayılan tartışmalar, izleyiciler ve takipçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Boğaç Soydemir, dijital içerik üreticisi, sunucu ve sosyal medya kişiliğidir. İnternet dünyasında “Educatedear” kullanıcı adıyla tanınan Soydemir, özellikle YouTube üzerinde yayınlanan “Soğuk Savaş” programıyla geniş bir kitleye erişmiştir.

Boğaç Soydemir Nereli ve Kaç Yaşında?

Doğum tarihi ve yaşı resmi kaynaklarda net olarak yer almıyor. İnternette yer alan bazı iddialara göre 1989 doğumlu olduğu söylense de bu bilgi kesinlik içermiyor.

Soydemir’in memleketine dair doğrulanmış bir bilgi kamuya açık kaynaklarda yer almıyor.

Kariyer Başlangıcı

İçerik üreticiliğine YouTube’un Türkiye’de yükselişe geçtiği yıllarda başlayan Soydemir, “Educatedear” takma adıyla çeşitli dijital projelerde yer aldıktan sonra tartışma ve sohbet formatındaki içerikleriyle öne çıkmış, özellikle “Soğuk Savaş” adlı programın sunucusu olarak geniş kitleye ulaşmıştır.

Boğaç Soydemir Neden Tutuklandı?

YouTube’daki Soğuk Savaş programında yapılan bir şaka nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında kanalın sahiplerinden Boğaç Soydemir ile program konuğu Enes Akgündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye’nin en çok izlenen YouTube kanallarından biri olan Soğuk Savaş’ta yayınlanan içerik üzerine savcılık, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Soydemir ve Akgündüz, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik kararı sonrasında iki isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğaç Soydemir’in Açıklaması

Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şakanın izleyicilerden gelen bir öneri üzerine yapıldığını ve amacının kimseyi kırmak olmadığını belirterek özür diledi. Ayrıca, ilgili kısmın yayından kaldırıldığını belirtti.