İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı programda, “İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır” hadisi için yapılan yorumlarla Hz. Muhammed üzerinden, "halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici" suçundan iki isim hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.

Dini Değerle Yönelik Hareket İddası

YouTube'da yayınlanan tartışma programı "Soğuk Savaş", dini değerlere hakaret içerdiği iddialarıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, programda "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi hakkında yapılan yorumların "halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici" olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, kamuoyunda tepkilere neden olan o yorumlar neydi ve iki ismin kim olduğu merak ediliyor.

Boğaç Soydemir Kimdir?

Boğaç Soydemir, internette "Educatedear" kullanıcı adıyla tanınan bir dijital içerik üreticisi ve sunucudur. En çok, YouTube'da sunduğu "Soğuk Savaş" isimli programla bilinen Soydemir, bu platformda geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Bilgilerini Kamuoyuyla Paylaşmadı

Soydemir'in yaşı ve memleketi hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. İnternet üzerindeki bazı söylentilere göre 1989 doğumlu olduğu iddia edilse de, bu bilginin doğruluğu teyit edilmemiştir. Aynı şekilde, nereli olduğu da kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.