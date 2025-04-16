Doğa ve hayvan sevgisini toplumun her kesimine aşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Bozok Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği (BODOHAY), yılsonuna kadar bin adet fidan dikmeyi hedefliyor. Dernek Başkanı Süleyman Arkaç, özellikle çocuklarda doğa bilinci ve sokak hayvanlarına karşı duyarlılığı artırmak amacıyla Yozgat genelindeki okullarda fidan dikme etkinlikleri planladıklarını belirtti.

BODOHAY Başkanı Süleyman Arkaç yaptığı açıklamada, “Doğayı korumak, hayvanlara sahip çıkmak sadece birkaç kişinin değil, toplumun tüm bireylerinin ortak sorumluluğudur. Biz de bu bilinçle yılsonuna kadar bin fidanı toprakla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda özellikle öğrencilerle birlikte gerçekleştireceğimiz fidan dikim etkinlikleriyle hem doğa sevgisini pekiştirmek hem de sokak hayvanlarına karşı empati duygusunu artırmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

DESTEKÇİLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

BODOHAY Başkanı Arkaç, fidan dikim hedeflerine ulaşma sürecinde kendilerine destek veren kişi ve kurumlara özel olarak teşekkür etti.

“Bu projeyi hayata geçirirken yalnız olmadığımızı bilmek, bize büyük moral ve motivasyon sağlıyor” diyen Arkaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle Sarıkaya ilçemizin kıymetli iş insanı Abdullah Karataş’a ve Yozgat Belediyesi’nden Mesut Yılmaz’a içtenlikle teşekkür ediyorum. Fidan temini konusunda gösterdikleri destek, sadece doğaya değil, geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Onların bu duyarlılığı sayesinde çocuklarımız daha yeşil bir çevrede büyüyecek, doğaya ve hayvanlara karşı daha bilinçli bireyler olacak.”

BODOHAY tarafından organize edilecek fidan dikim etkinliklerinin önümüzdeki haftalarda farklı ilçelerdeki okullarda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başkan Arkaç, toplumun her kesimini doğaya sahip çıkmaya ve benzer çalışmalarda gönüllü olarak yer almaya davet etti.