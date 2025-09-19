Dekoratif görünümleriyle sevilen bazı saksı bitkileri, farkında olmadan böceklere yuva olabilir. İşte sebebi…

Tahtakuruları sadece ısırdıklarında fark edilen ama kurtulması son derece zor parazitlerdir.

İnsan kanıyla beslenen bu böcekler, ciltte tahrişe yol açar ve evin her köşesinde gizlenebilir.

Üstelik mobilya ve şilteler kadar bazı saksı bitkileri de onlar için adeta bir davet niteliği taşıyor.

Saksı bitkileri havayı temizler, ortama estetik katar ama yoğun yaprakları, nemli toprakları ve gölgeli yapılarıyla böcekler için de ideal bir sığınak oluşturur.

Özellikle yatağa veya kanepeye yakın konumlandırıldıklarında tahtakuruları için barınma ve üreme alanına dönüşebilirler.

Bu Bitkileri Alırken İki Kez Düşünün

Uzmanlara göre papatya, ficus, eğrelti, orkide, dracaena ve sarmaşık gibi türler yoğun yapraklı yapılarıyla böcekleri cezbediyor.

Bu bitkiler nemli toprakla birleştiğinde tahtakurularına uygun yaşam koşulları sunuyor.

Nasıl Önem Alınır?

Bitkilerin yaprak ve toprağını düzenli kontrol edin.

Aşırı sulamadan kaçının, çünkü nem böcekleri çekiyor. Saksılar arasında mesafe bırakarak hava akışını artırın.

Saksı altlıklarını ve çevresini sık sık temizleyin.

Özellikle seyahat dönüşlerinde bitkilerde böcek izlerine dikkat edin.