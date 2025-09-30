Bazı zamanlar evde sinek görmek can sıkıcı olabiliyor.

Sivrisinek ısırıkları da kızarıklık, kaşıntı, şişlik ve ciltte tahriş gibi rahatsız edici sonuçlara yol açıyor.

Her ne kadar evi muhafaza etmeye çalışsak da sinek veya sivrisinek evin içerisine girebiliyor.

Piyasada sineklere karşı birçok ürün bulunsa da, sosyal medyada hızla yayılan basit bir yöntem son günlerde dikkat çekiyor, tuvalet kâğıdı ve diş macunu kullanarak evde kendi doğal kovucunuzu yapmak.

Artık Çok Basit

Son zamanlarda viral olan bu yöntem için sadece birkaç malzeme gerekiyor.

Bir parça tuvalet kağıdı (veya kağıt havlu), diş macunu, cam şişe, çakmak.

Öncelikle bir parça tuvalet kağıdını alın ve şişenin içine yarısı girecek şekilde rulo yapın, diğer kısmı ise dışarıda kalsın.

Ardından ruloyu tamamen tuvalet kağıdıyla kaplayın. Dışarıda kalan kısmın üzerine bir miktar diş macunu sıkın.

Artık Evinizde Böcek Yok

Hazırlanan bu düzeneğin dışarıda kalan ucunu çakmakla yakın ve hemen söndürün.

Ortaya çıkan hafif duman, diş macununun kokusuyla birleşerek ortamda doğal bir kalkan oluşturuyor.

Bu sayede hem sineklerin hem de sivrisineklerin ortamdan uzaklaştığı gözlemleniyor.

Maliyeti Az Cep Dostu

Bu yöntem pahalı spreyler veya kimyasal ürünlere alternatif olarak öne çıkıyor.

Evde kolayca uygulanabilen bu yöntem, sosyal medyada binlerce kişi tarafından denendi ve paylaşıldı.

Çoğu kullanıcı, “beklemediğimiz kadar etkili” yorumunda bulunuyor.