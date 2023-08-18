Feyza Nur Karabay’ın LGS’de tam puan alarak herkesi gururlandırdığını belirten Başkan Açıkel, “Sarıkaya Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Feyza Nur Karabay 2023 LGS’de tüm soruları doğru cevaplayıp, 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Göstermiş olduğu başarı ile bizlere gururlandırdı. Bizler bu gururu yaşatan sevgili öğrencimizi, ailesini ve onu yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımızın başarısını herkese anlatmalıyız ki rol modellerimiz çoğalsın. Feyza Nur da rol modellerimizden birisi artık. Eğitim hayatında her zaman bir abisi gibi yanında olmaya devam edeceğim. İnşallah üniversite başarısını da tekrar birlikte yaşarız” şeklinde konuştu. Haber Merkezi