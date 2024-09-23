Ordu’nun Kabataş ilçesinden yükselen dijital içerik üreticisi ve yazar Nurşen Karayanız, 2018 yılında paylaştığı bir video ile sosyal medyanın dikkatini çekti. Annesinin konuşmasını taklit ettiği bu video, kısa sürede 1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Günümüzde etkili bir influencer olarak kariyerine devam eden Karayanız, birçok alanda başarılı çalışmalara imza atıyor.

KİŞİSEL BİLGİLERİ VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

Nurşen Karayanız, 1991 yılında Ordu’nun Kabataş ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin en küçüğü olan Karayanız, beş kardeşten biridir. İlkokul eğitimini Belen İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra, Kabataş Osman Özyurt Ortaokulu ve Ordu Kabataş Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uluslararası Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

Eğitim hayatı boyunca yerel radyolara konuk olan ve Katre isimli dergide şiirler yazan Karayanız, herhangi bir tiyatro veya oyunculuk eğitimi almadan, sosyal medyada kendine özgü tarzını geliştirerek tanınmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA YÜKSELİŞİ

Başlangıçta fındık bahçesinde eğlenceli videolar çekmeyi hedefleyen Karayanız, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ordu’da çekilen bir dizide oyunculara şive koçluğu yaparak da adını duyurmayı başardı. Annesinin yöresel konuşmasını taklit ettiği video ile büyük bir çıkış yakalayan Nurşen, takipçileriyle olan etkileşimini sürekli artırıyor.

KİTAPLARI VE YAZARLIK KARİYERİ

Nurşen Karayanız, dijital içerik üretiminin yanı sıra yazarlık kariyerine de yönelmiştir. Şu ana kadar şu kitapları kaleme almıştır:

Adın Sızlıyor Yüreğimde (şiir)

Tuana’dan Mina’ya Kabuksuz Yara (roman)

Kış Kenarı (roman)

Kariyerinin İlk Adımları

Kariyerine, okuduğu bölümün dışında bir sektörde başlayan Karayanız, Tv 52 ile medya dünyasına adım attı. Ardından Trabzon Kanal 7 şubesinde çalıştı ve Show TV’de yayınlanan Kuzey Yıldızı adlı dizinin şive koçu olarak ulusal medyada dikkat çekti.

ÖZEL HAYATI

33 yaşında olan Nurşen Karayanız, bekar olduğunu ifade etmektedir. Hem dijital içerik üreticisi hem de şive koçluğu gibi çeşitli alanlarda aktif olarak kariyerine devam etmektedir.