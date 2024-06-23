A Milli Takım, EURO 2024'teki ikinci maçında güçlü rakibi Portekiz ile karşılaştı. Portekiz, maçı 3-0 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. Peki, Milli Takımımızın turu geçme şansı nasıl? İşte detaylar...
EURO 2024 heyecanı devam ederken, A Milli Takım zorlu Portekiz maçında sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte, Portekiz gruptaki liderliğini pekiştirerek 6 puanla zirvede yer aldı.
MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK MAÇ: ÇEKYA
Milli Takımımız, grubun üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak. Tur atlayabilmemiz için bu maç büyük önem taşıyor. İşte senaryolar:
Beraberlik Yetebilir: Milli Takım, Çekya karşısında beraberlik alması halinde Portekiz'in Gürcistan'a yenilmemesi durumunda tur atlayacak.
Galibiyet Durumu: Çekya'yı mağlup edersek, doğrudan tur atlama şansımız artacak.