Türkiye, heyecan dolu bir maçın ardından Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın yıldızı, savunma oyuncusu Merih Demiral oldu.

Maçın ilk golü, genç yetenek Arda Güler'in kullandığı kornerde geldi. Philipp Lienhart'ın müdahalesine rağmen topu iyi takip eden Merih Demiral, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle Türkiye, maçta 1-0 öne geçti.

İkinci golde de sahneye Arda Güler ve Merih Demiral ikilisi çıktı. Yine Arda Güler'in ortasında, Demiral'ın kafa vuruşu farkı ikiye çıkardı ve Türkiye, skor tabelasında 2-0 üstünlük sağladı.

Avusturya, Marcel Sabitzer'in kullandığı kornerde, Michael Gregoritsch'in golüyle farkı bire indirdi. Ancak bu gol, Avusturya için yeterli olmadı ve maç Türkiye'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.