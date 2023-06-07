Minikler biriktirdikleri parayı Kur’an Kursu Öğreticilerinin rehberliğinde müftülüğe getirerek deprem bölgesinde harcanmak ve TDV hesaplarına yaptırılmak üzere İl Müftüsü Ali Gülden’e teslim etti.

Minik öğrencileri bu güzel davranışlarından dolayı tebrik eden Müftü Gülden, “Dünyayı iyiliğin kurtaracağına dikkat çekerek öğrencilerin böylesi erdemli davranışlar kazanmaları için gayret gösteren başta öğreticiler olmak üzere öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra öğrencilere müftülük ve faaliyetleri halkında bilgi verip onların sorularını cevaplayan Gülden ziyaretleri sebebiyle minik öğrencilere ve öğreticilerine teşekkür ederek Başkanlığımız tarafından çocuklar için aylık olarak basımı yapılan CİM dergisi hediye etti. Yasin Nazım Kayhan