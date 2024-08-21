Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2024 yılı atama ve terfileri Resmi Gazete'de yayınlandı. 16 Ağustos 2024 tarihli ve 32634 sayılı Resmi Gazete’de duyurulan 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda önemli bir görev değişikliği gerçekleştirildi.

BİTLİS İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA TUĞGENERAL ZAFER TOMBUL ATANDI

Kararnameye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevinden Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Valisi Enver Ünlü'ye veda ziyaretinde bulundu. Tuğgeneral Zafer Tombul, önümüzdeki günlerde Bitlis'te yeni görevine başlayacak.

TUĞGENERAL EYÜP SUBAŞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI EMRİNE ATANDI

Önceki Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, yeni atama ile Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanmış bulunmaktadır. Tuğgeneral Subaşı, 23 Ağustos 2021 - 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Jandarma İHA Komutanı olarak görev yapmış ve Cumhurbaşkanlığının 12 Ağustos 2022 tarihli 2022/407 sayılı onayıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Tuğgeneral Subaşı, İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

TUĞGENERAL ZAFER TOMBUL KİMDİR?

Tuğgeneral Zafer Tombul, 1970 yılında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Yeşilyurt'ta tamamladıktan sonra 1984-1988 yıllarında Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenim gördü ve 1992 yılında Kara Harp Okulu'ndan Jandarma Teğmen olarak mezun oldu. 1992-2022 yılları arasında Jandarma Teşkilatı'nın çeşitli kademelerinde görev almış, Tim, Karakol, Bölük, İlçe ve İl Jandarma Komutanlıkları yapmıştır. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Karargahında çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Tuğgeneral Zafer Tombul, 16 Ağustos 2024 tarihli ve 32634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı görevinden Bitlis İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Tombul, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Başarı Madalyası, Azerbaycan Madalyası, Kazakistan Madalyası ve Kırgızistan Madalyası sahibidir. İngilizce bilmektedir.