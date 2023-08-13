Yozgat’ta hava sıcaklıklarının yüksek seviyede seyretmesiyle birlikte çiçekçiler ev bitkilerinin yazlık bakımı konusunda tavsiyeler bulundu. Özellikle süs bitkilerinin sulama zamanlarının bu dönemde sıklaştığını belirten çiçekçi esnafı, haftada iki kez sulama yapılması gerektiğini belirtiyor. Çiçekçi esnafı, vatandaşların bakım sırasında özel bir madde kullanıp kullanılmadığı ile ilgili sorunun sorulduğunu ifade ederken, bitki diplerine Arap sabunu, bebek aspirini gibi temizlik maddeleri ve ilaçların kullanılmasının yanlış olduğunu söylüyor.

“HAFTADA İKİ DEFA SULAMA YAPILMALI”

Yozgat’ta Taylan çiçekçilik Sahibi Kemal Şahin, hava sıcaklıklarının artmasıyla çiçeklerin sulama düzenlerinin sıklaştığını dile getirdi. Bitkileri, güneşin yakıcı etkisine maruz kalmamak için camların arkasına koyulmamasına dikkat çeken Şahin, “Hava sıcaklıkları yüksek olunca bakım da sık şekilde yapılmalı. Özellikle süs bitkileri güneş ışığından besleniyorlar. Bu bitkiler cam arkalarından güneşin yakıcı etkisinden uzak tutulmalı. Haftada iki defa sulama yapılmalı. Yapraklar su fıskiye yöntemiyle nemlendirilmeli. Bu yöntemler çiçeğin gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Sıkça sorulan sorulardan biri yazın çiçek bakımı için özel bir madde kullanıp kullanmadığımız şeklinde oluyor. Vatandaşlar bitki diplerine bebek aspirini, Arap sabunu tarzı şeyler bıraktıklarını söylüyorlar. Bunlar çiçekler için yanlış yöntemler. Çiçeklerin sadece suya ve güneş ışığına ihtiyacı olur. Ek olarak bakım yapılacak çiçekler olursa onlara gerekli işlemler yapılır” dedi. Haber Merkezi