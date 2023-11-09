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Son yıllarda popülerlik kazanan kripto para birimi Bitcoin, merkezi olmayan bir sistem olan blockchain teknolojisi üzerinde işlem yaparak geleneksel finansal kuruluşlar aracılığıyla yönetilmez.

Bitcoin, dünya genelinde en popüler kripto para birimlerinden biri olup, piyasa değerleri sürekli olarak değişmektedir. Güncel olarak Bitcoin'in dolar, euro ve Türk lirası karşılıkları, genellikle piyasa üzerinden takip edilebilir.

BİTCOİN NASIL KAZANILIR VE ÜRETİLİR?

Bitcoin, fiat para birimlerinden farklı olarak herhangi bir merkez bankası veya hükümet tarafından yönetilemez ve kontrol edilemez. Kripto para birimi Bitcoin, blockchain teknolojisinin somut bir uygulaması olarak, herkes tarafından her yerde ve her zaman harcanabilir ve satın alınabilir.

BİTCOİN'İN GELECEĞİ

Bitcoin'in geleceğine olan güven, tüm işlemlerin Bitcoin Blockchain ağında kaydedilmesi ve görünür olması gerçeğine dayanmaktadır. Kriptografik teknoloji, işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak aynı paranın iki kez harcanmasını önler.