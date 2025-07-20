1996 senesinin 30 Ağustos günü Mali'nin Issia kentinde doğmuştur. Yves Bissouma, orta sahada görev sürdüren oldukça başarılı bir futbolcudur. Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabilme yeteneğine sahiptir. Bu durum onu teknik direktörler için esnek yapı haline getiriyor.

Mali Milli Takımı formasını da uzun zamandır oynayan Bissouma, milli takımda bu zamana kadar 41 maç oynamış ve 5 gol atmıştır. Dinamik yapısı, oyun kurma becerisi, fiziksel dayanıklılığı ile Afrika futbolunun son zamanlarında geliştirdiği özel yeteneklerden kabul edilmektedir.

Fenerbahçe Transferi Gerçekleşecek mi?

Son zamanlarda en çok bahsedilen konulardan biri, Yves Bissouma’nın Fenerbahçe’ye transferi. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadrosunu güçlendirme çabalarına devam ederken, Mourinho’nun Bissouma’nın transferini özel olarak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe kulübü, oyuncu ile her konuda uzlaşma oldu. Fakat transferdeki en büyük engel, Tottenham'ın bonservis beklentisi. İngiliz kulübü, transferin gerçekleşmesi için 20 milyon euro civarında ücret talep ediyor ve bu ücretin nakit halde ödenmesini bekleniyor.