Bisiklet turu, 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00’da Yozgat Gençlik Merkezi Spor Vadisi’nden başlayacak.

Bisiklet Turu hakkında açıklamada bulunan ve Yozgat gençlerini tura katılmaya davet eden Yozgat Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik Haftası sürecince yapacağımız sportif faaliyetlerinin yanında sosyal etkinliklerde planlamaktadır. Bunlardan biri de ‘Bisikletini Al Da Gel’ diyerek Motosiklet ve Bisiklet Yozgat turu düzenlenecektir” dedi.

YOZGAT TURLANACAK

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Sapmaz, “Mesele memleketse hep yaşımız 19, armağanımıza sahip çıktıkça mutluyuz diyerek kutlayacağımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919’da başlattığı Milli Mücadele; bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. 1919 yılında Samsun’da yakılan Milli Mücadelenin İstiklal Ateşi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesi, Milli Mücadele ruhu, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize ilham olmuştur. 19 Mayıs ruhunu diri tutacak olan, bu günümüzü gelecekle birleştirecek beraberliğimizin güvencesi, bu ülkeyi emanet ettiğiniz gençlerimizdir. Gençlik Haftası sürecince yapacağımız sportif faaliyetlerinin yanında sosyal etkinliklerde planlamaktadır. Bunlardan biri de ‘Bisikletini Al Da Gel’ diyerek Motosiklet/Bisiklet Yozgat turu düzenlenecektir. Emniyet müdürlüğümüzün Yunus ekipleri, jandarmamızın motorize timleri Yozgat ta ki motosiklet ve bisiklet dernekleri üyelerini ve gençlerimizin katılımı ile Valiliğimiz himayesinde komite karaları doğrultusunda Yozgat turu düzenlemeyi bayramı daha geniş kitlelere yaymayı düşünmekteyiz. 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00 Yozgat Gençlik Merkezinin önünde (Spor Vadisinde) başlayarak Lise Caddesi, Ankara Caddesi, Sivas Caddesi, Esentepe, Şehir Hastanesi ve tekrar Yozgat Gençlik Merkezinde bitecek olan şehir turuna, Motosiklet, ATV, bisikletleri ile tüm halkımızı ve gençlerimizi davet ediyoruz” dedi. Alpaslan Demir