Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından artık geleneksel hale getirilen ve her sene Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan bisiklet turuna bu sene da katılım yoğun oldu.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ın start işareti ile başlayan bisiklet turuna katılan vatandaşlar, lise caddesi üzerinde Cumhuriyet Alını’na geldiler. Alan’dan da Yozgat’ın çeşitli yerlerine pedal çevirdiler.

Parlak, her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Haftasını dolu dolu geçirdiklerini söyledi.

Müdürlükleri bünyesinde il genelinde bulunan Spor Salonları ve Gençlik Merkezlerinde hafta neredeyse birçok etkinlik yaptıklarına vurgu yapan Parlak, ‘’Artık geleneksel hale getirdiğimiz bisiklet turumuzu da yine bu sene gerçekleştirdik. Yoğun katılım ile yaptığımız bisiklet turumuzda katılımcılar Yozgat’ı bisikletleri ve motosikletleri ile turladılar. Yarın ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programını gerçekleştireceğiz. Dolu dolu geçen Gençlik Haftası vesilesiyle tüm gençlerimizin bayramlarını kutluyorum’’ dedi. Haber Merkezi