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“Biscolata İsrail malı mı? Biscolata Türk malı mı? Biscolata hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

Biscolata, gurur duyduğumuz bir Türk markasıdır. Ürünlerini Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Şölen markasının ürettiği Biscolata, tamamen Türk sermayesi ile kurulmuş ve faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Biscolata, Türk malı kalitesini temsil eden bir markadır ve İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.