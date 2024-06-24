Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Gebze'de tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Tunus Zeytune Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. Üniversite sonrasında sırasıyla Milli Gençlik Vakfı Gebze Başkanlığı ve Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Siyasi kariyerine Milli Görüş partilerinde çeşitli kademelerde yer alarak başlamıştır. 2002-2005 yılları arasında Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştur.

Haziran 2014'te Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevini 1 Ekim 2017 yılında Dr. Abdullah Sevim'e devretmiştir. Birol Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Siyasi yaşamında aktif rol alan Birol Aydın, Saadet Partisi 27. dönem İstanbul 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçilmiş ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Saadet Partisi 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir.