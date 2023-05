Gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet eden rektör adayı Arslan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Adaylığı hakkında konuştu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör adaylarından Prof. Dr. Mevlüt Arslan, Yozgat ve üniversiteye ait plan ve projelerini anlattı. Uzun zamandan beri Yozgat iline ve Yozgat Bozok Üniversitesine hizmet ettiğini ve hizmet etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirtti.

‘DIŞARIDAN DEĞİL YERİNDEN YÖNETİM’

Prof. Dr. Mevlüt Arslan; “Yaşadığım şehrin ve kurulduğu günden beri mensubu olmaktan gurur duyduğum Yozgat Bozok Üniversitesi’nin sorunlarını en iyi bilenlerdenim. Şehrimizin ve Üniversitemizin dinamiklerini çok iyi tanıyan birisi olarak, “dışarıdan değil yerinden yönetim” anlayışıyla Üniversiteyi hak ettiği yere taşıyacağım kanaatindeyim. Üniversitemizi yönetecek kadrolarımız yetişmiştir. Üniversitemizi dünya ile yarışan, ileri bilimsel araştırmaların yapıldığı, kaliteli eğitim veren saygın bir kurum haline getirmek gayesiyle, ekibimle yola çıkmış bulunmaktayım. Bu anlamda Yozgat Bozok Üniversitesi’ni yönetmek için Rektörlüğe adayım” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE KARARLAR ALACAĞIZ, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Üniversite Rektör adaylığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mevlüt Arslan; “Yozgat iline, üniversitemize ve milletimize hizmet etmek aşkıyla çıktığımız bu yolda Üniversitemizi en iyi yere taşıyacağıma inancım tamdır. Yozgat’ımıza, bağımsız üniversite olma yolunda ilk fakültemiz” Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi” kurulduğundan itibaren kesintisiz olarak28 yıldır Yozgat Bozok Üniversitesinde görev yapmaktayım. Yozgat’ın bir evladı olarak Rektör adaylığı başvurusu yaptığım Yozgat Bozok Üniversitesinde birçok idari görevlerde bulundum. Şehrimize ve üniversitemize vefa borcumun olduğunu düşünüyorum. Şehir ve sanayi ile kucaklaşan bir üniversite hayalim var. Bu nedenle, ortak akıl ile şehrimize ve üniversitemize daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Özellikle, üniversite dışından değil, burayı bilen ve tanıyan içeriden bir adayın Rektör olması, üniversitemizin gelişimi için oldukça önemlidir. Çünkü bugüne kadar üniversitemizde görev yapan birçok Rektör, üniversite dışından atandı. Ayrıca, bu Rektörler üniversitemizde görev yapmamış, başka üniversitelerde çalışmış ve kadroları da orada olanlar, Yozgat’ta yaşamamış, akademik hayatlarını Yozgat’ta sürdürmemişlerdir. Bundan dolayı bilimsel olarak Üniversitemizin ve ekonomik-sosyal anlamda ise şehrimizin gelişimine yeteri kadar katkı sağlayamamışlardır. Bu minvalde üniversitemize uzun süredir akademik ve idari anlamda hizmet vermiş, Yozgat’ın bir evladı olarak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü görevine talip oldum. Üniversitemizi her anlamda ileriye taşıyacak kararları akademik ve idari personellerimiz ile birlikte alacağız ve birlikte üniversitemizi yöneteceğiz” dedi.

“LİYAKATİ ESAS ALAN, ADİL, ŞEFFAF, İZLENEBİLİR VE ORTAK AKLA ÖNEM VEREN GENİŞ UFUKLU BİR ÜNİVERSİTE”

Rektör olması durumunda uygulayacağı politikalar ve projeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mevlüt Arslan; “Liyakati esas alan, adil, şeffaf, izlenebilir ve ortak akla önem veren geniş ufuklu bir Üniversite olması gerektiğine” vurgu yaptı.

Prof. Dr. Mevlüt Arslan; “Akademisyenlerin özlük hakları korunacak, her akademisyen ile görüşülecek, kendilerini mutlu hissetmeleri sağlanacak, akademik personel şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya teşvik edilecek, gönül kırgınlığı yaşayan öğretim elemanları yeniden kazanılacak, her personelimizle görüşülecek, birlikte çalışma kültürü için bir sinerji oluşturulacak, kurum kültürü geliştirilecek, kurumsal yapı güçlendirilecek, her sabah personel kampüse mutlu ve şevkle gelecek ve kuruma aidiyet duygusu geliştirilecektir” dedi. Üniversitemiz ve şehrimiz için en önemli konulardan biri olan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu ifade etti. “En temel sorun olarak gördüğüm, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri bünyesinde eksik olan branşlarda alanında yetkin öğretim elemanlarının üniversitemize kazandırılması için girişimlerde bulunacağım ve öğretim elemanı eksiklerini gidereceğim. Ayrıca, laboratuvar, tıbbi cihaz vb. gibi gerekli altyapı ve donanımsal eksiklikler giderilerek poliklinik ve hastane hizmetleri güçlendirilecek ve bu sayede sağlık hizmetlerine erişim noktasında Yozgat halkının beklentileri karşılık bulacaktır” dedi.

“İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ OLARAK “ENDÜSTRİYEL KENEVİR TEKNOKENT”İN KURULMASI İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIM”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mevlüt Arslan; “Kenevir Araştırmaları Enstitüsü akademik, idari ve altyapı anlamında güçlendirilecek, bu alanda yapılan akademik çalışmaların Yozgat ilinin bölgesel kalkınmasına liderlik yapması sağlanacak, Akademik çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin ticarileşmesi için “Endüstriyel Kenevir Teknokent”in kurulması en büyük hedeflerimden birisi olacaktır” dedi. “Bununla beraber, Turizm Fakültesi tarafından Yozgat’ın her anlamda gelişimi ve ekonomik olarak kalkınması için projeler hazırlanacak, Yozgat’ın tarihi ve kültürel dokusunu ön plana çıkarmak için projeler üretilecek, Turizm Çalıştayları düzenlenerek bölgemize daha fazla ekonomik katkı sağlayacak politikalar takip edilecektir” diyerek konuşmalarını sürdürdü. “Yozgat ilinde ve ilçelerinde bulunan jeotermal su kaynakları sağlık turizmi (Balneoterapi vb.) açısından işlevsel hale getirilecek. Ziraat Fakültesi bünyesinde tarımsal üretimin (meyve, sebze, fidan yetiştiriciliği) verimli ve kaliteli olarak artırılması, hayvansal üretim ve ürün çeşitlerinin artırılması için çalışılacak. Veterinerlik Fakültesinin Yozgat ili ve bölgesine hizmet edebilecek seviyeye ulaşması sağlanacak. Bu amaçla Hayvan hastanesi kurulacak ve uygulama alanları oluşturulacaktır. Üniversite sanayi işbirliği güçlendirilecek, Üniversite olarak tüm sanayicilerimizle periyodik toplantılar yapılacak, akademik ve bilimsel destekler verilecektir. Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) bünyesinde proje ofisleri kurularak ihtiyaç olan konularda sanayicilere danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Son olarak, doğru akademik politikalar uygulayarak, araştırmacıların önünü açacak düzenlemeler yapılacak, öğretim üyeleri bölgesel kalkınma odaklı alanlarda çalışmaya teşvik edilecektir” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU ADIMLARLA DOĞRU KARARLAR ALACAĞIM”

“Yeşil Kampüs-Yeşil Çevre” kampüsü daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstereceğini dile getiren Rektör Adayı Prof. Dr. Mevlüt Arslan; “Üniversitemizde hayalperest projeler yerine gerçekçi ve amaca yönelik çıktıları olan projelerin üretilmesi gerekmektedir. Bu anlayışla, girişimci ve yenilikçi üniversite hedefleri doğrultusunda üniversitemizde eğitim-öğretimin kalitesi geliştirilecek, tüm bölümler akredite edilerek yabancı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesi için tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır. Problemler doğru teşhis edilecek, doğru çözüm önerileri paydaşların görüşleri dikkate alınarak oluşturulacaktır. Şehrimizin Yöneticileri, Kurumları ve STK’ları ile işbirliğine ve istişarelere önem verilecek, bilimsel faaliyet alanları buna göre belirlenecektir. Sonuç olarak, “Doğru Adımlarla Doğru Kararlar” alınacak. Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin çeşitliliği artırılacak ve öğrencilerin kampüs alanında ve şehirde iyi vakit geçirebilmeleri sağlanacaktır” dedi.

“YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİNİN FİZİKİ ANLAMDA GELİŞMESİ ŞEHRİMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Rektör Adayı Prof. Dr. Mevlüt Arslan, 28 yıldır Yozgat Bozok Üniversitesinin fiziki olarak geldiği noktayı bildiğini ve Rektör olması durumunda üniversitede yapılması gerekenler hakkında da kısaca bilgi verdi. “Tıp Fakültesi ve Sağlık alanındaki yatırımlar hızlandırılacak. Rıza KAYAALP Spor Bilimleri Fakültesi binası ve altyapısı hızla tamamlanacak. Veterinerlik Fakültesi binası yapılacak. Altyapı eksiklikleri giderilecek (Uygulama alanı, hayvan hastanesi vs). Bölgemizin hayvancılık ve süt üretiminde Türkiye’nin yıldızı yapılabilmesi için mevcut protokollerin daha etkin hale getirilmesi sağlanacak, Hayvancılık Organize Sanayi kurulmasına öncülük edilecek. Ayrıca, şehrimizin ve ülkemizin en önemli ses sanatçılarından biri olan Nida TÜFEKÇİ’nin isminin de yaşatılması için kurulması planlanan Güzel Sanatlar Fakültesinin ismi Nida TÜFEKÇİGüzel Sanatlar Fakültesi olarak YÖK Başkanlığı’na sunularak fakültenin kurulması sağlanacak ve böylece kültür ve sanat faaliyetleri bu kapsamda artırılacaktır”

“YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ’Nİ HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRMAK İSTİYORUM”

Yozgat’ı ve Yozgat Bozok Üniversitesi’ni hak ettiği yere ulaştırmak istediğini dile getiren Rektör adayı Prof. Dr. Mevlüt Arslan sözlerine şu ifadeler ile son verdi; “Yozgat’ın evladı ve Yozgat aşığı biri olarak akademik kariyerime burada, doğduğum ve büyüdüğüm topraklarda başlamak nasip oldu. Yürüttüğüm idari görevler ile üniversitemize hizmet ettim. Bu hizmetlerimi daha ileri seviyeye çıkarmak istiyorum. Bu güne kadar edindiğim bilgi ve tecrübelerimi “dışarıdan değil yerinden yönetim” anlayışıyla ve ortak akılla birleştirerek şehrimize ve üniversitemize aktarmayı planlıyorum. Alanlarında yetkin, donanımlı ve üniversitemize gönül vermiş tüm arkadaşlarımızla kucaklaşıp, hep birlikte ekip olarak şehrimizin de desteğiyle ilimizin en önemli kurumlarından biri olan Yozgat Bozok Üniversitesi’ni en iyi noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Böylece, üniversitemize gelen tüm öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesinin bir üyesi olmaktan mutlu olacakları ve öğrencilik yıllarının en verimli zamanlarını geçirecekleri bir ortam oluşturacağız” dedi.

MEVLÜT ARSLAN KİMDİR?

Prof. Dr. Mevlüt Arslan, 10 Nisan 1971 yılında Yozgat-Sorgun’da doğdu. İlköğrenimini 1982 yılında Sorgun-Ağcın köyü İlköğretim okulunda tamamladı. Orta ve Lise Öğrenimini 1988 yılında Yozgat İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra, aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 1992 yılında bu bölümden mezun oldu. 1995 Ocak ayında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra, misafir akademisyen olarak Nevada Üniversitesinde (Reno, ABD) araştırmalarda bulundu. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Programından Doktora ünvanını aldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde sırasıyla 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. ve 2017 yılında Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2022 yılında ise Prof. Dr. kadrosuna atandı ve halen bu ünvanı ile görevine devam etmektedir. 2015-2016 yılları arasında Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve 2017-2021 yılları arasında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Çok sayıda uluslararası, ulusal düzeylerde makale ve bildirisi bulunmaktadır. TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı projelerinde, panelist, hakem ve izleyici olarak görevler yaptı. Alanında önemli projeler yürütmüş olan Prof. Dr. Mevlüt Arslan, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Termodinamik, Yakıtlar ve Yanma konularında çalışmaları bulunmaktadır. Prof. Dr. Mevlüt Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesine 28 yılı aşkın süredir hizmet etmektedir. Haber Merkezi