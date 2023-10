Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün daveti üzerine “Gençlik Söyleşisi” için gittiği Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi’nde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Güçlü Gelecek için Donanımlı Genç Olmak” başlığı etrafında bilgi ve düşüncelerini paylaştı, önerilerde bulundu ve gençlerin sorularını cevaplandırdı.

Lisenin Konferans Salonunda 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Yasin Yılmaz, Okulun Müdür Vekili Yasin Erbek ve öğretmenlerden bazıları da iştirak ettiler.

Davetlerini kırmayıp öğrencilerle bir araya gelen ve öteden beri eğitime yönelik gönüllü faaliyetleriyle yöredeki köy okullarında da çalışmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinlik başlangıcında yaptığı kısa konuşmasında gerçekleştirilen etkinliklerin önemine de vurgu yaptı.

Sözlerine başlarken “Bugün sizlerle ders kaynatacağız” diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, söyleşi süresince dikkatleri üzerinde topladı ve etkileşimli bir yolla sohbet tadında hem neşeli hem de düşündüren konulara değindi.

Geçmişte, Bağdat’ın bilginin üretildiği bir merkez olduğu zamanlarda, Akdeniz’in de global ekonominin cereyan etti bir merkez olduğunu hatırlatıp; sonrasında Avrupa’nın araştırma tabanlı bilgi üreten merkezlere sahip olduğu ve Güney Amerika’nın keşfiyle de o zamanlar Dünya ekonomisinin ticaret sahasının okyanuslara kaydığını hatırlatan Prof. Dr. Böyükata, endüstri devrimlerinin yaşandığı günümüzde eğitim kurumlarının, özellikle üniversitelerin bilgi üreten, araştıran ve girişimcilik yönüyle daha güçlü olmak zorunda olduğunun altını çizdi.

Her zaman bilgi ve ekonomiyi birlikte güçlendirenlerin önde olduğunu ve olacağını ön plana çıkarttığı konuşmasında Prof. Dr. Böyükata, bugünün gençlerinin de zamana uygun donanımlı bireyler haline gelmesinin; birkaç yabancı dil bilmesinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanabilmesinin, becerilerini geliştirmesinin, farklılıklarıyla yaptıkları işlere değer katmalarının, öğrenmeyi öğrenme ve bütün dünyadan haberdar olmalarının gerekliliğini izah etti. Her derste her konuyu derinliğine zihninde yoğuran ve oralardan adeta proje fikirleri geliştirebilen öğrencilik hayatını benimsemelerini önerdi.

Küçülen günümüz dünyasında kaybedeni olmayan, herkesi mutlu edebilecek iş fırsatlarının daha fazla olduğu yönünde örnekler vererek farklı bakış açılarını tetiklemeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ezber bozan bir tarzda kritiklerde de bulundu.

Öğrencilerin ve katılan öğretmenlerin memnun kaldıkları program sonrası yaptığı değerlendirmede Lisenin Müdür Vekili Uzman Öğretmen Yasin Erbek, “İlimizin eğitimine gönül vermiş, kendini eğitime adamış, akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin her yerinden ilkokullu olsun liseli olsun tüm öğrencilere ulaşabilmeyi kendine dert edinmiş, değerli hocamız sayın Prof. Dr. Mustafa Böyükata okulumuzda öğrencilerimizle verimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerimize, olağan hedeflerin dışında yeni ufuklar açan, geleceğe farklı pencerelerden bakmalarını sağlayan, ülkemizin geleceğinde ne kadar önemli bir role sahip olduklarını anlatan ve öğrencilerimizin hem gönüllerine hem de zihinlerine hitap eden değerli bir sohbet oldu. Öğrencilerimizi sıkmadan onların fikirlerinin de değerli olduğunu hissettirerek sohbete katılımlarını sağladı” dedi ve kendisini okullarında ağırlamaktan çok memnun oldukları ifade ederek, yine görüşmeyi dilediklerini belirtti.