Akdağmadeni İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılış töreninde vatandaşa seslenen İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar, birlik ve beraberlik mesajı vererek yarım kalan projelere devam ettirmek istediklerini söyledi.

“BİZİM İŞİMİZ GÖNÜLDEN GÖNÜLE”

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Adayı Lütfullah Kayalar yaptığı açıklamada; “Biraz ara verdik şimdi tekrardan bir yola çıktık. Gittiğimiz yerlerde gönüllere konuşuyoruz. Bizim işimiz gönülden gönüle. Bizim işimiz köylerimizin işi. Bizim işimiz ilçelerimizin işi. Bizim işimiz Türkiye’nin işi. Bizim işimiz medya propagandası değil halka iç içe, göz göze, 3 bin, 4 bin koruma ordularıyla değil burada olduğumuz gibi yan yana, kol kola, göz göze, diz dize Allah kısmet edecek aynı safta Cuma namazını kılarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin işi, ilçemizin işi, köylerimizin işi diyoruz. Bizim işimiz ayrım işi değil, bizim işimiz insanları bölmek değil. Bizim işimiz ilçemizin birliği, köylerimizin birliği. Benim dönemlerimde birlikte siyaset arkadaşlığı yaptığımız çok değerli Boğazlıyan’lılar ve genç Boğazlıyan’lılar burada. Sizlerin destekleriyle çıktığım Türkiye siyaseti yolunda o zaman ki liderlerimizle birlikte ayrım değil, hoş görünüm siyaseti yaptık. Bölme değil birleştirme siyaseti yaptık. Bizler bu yolda bölmek isteyenlerden değiliz kalpleri ayrıştırmak isteyen değiliz bizim işimiz vatanımız sevgimizden hiç kimse kuşku duyamaz. Bizim işimiz milletimiz saygımızdan hiç kimse kuşku duyamaz. Bizim işimiz al bayrağımız. Yozgat’ımızda, Türkiye’mizde ve özellikle Yozgat’ımızda yeni bir siyaset dile dolanmış insanların hizmeti değil, insanların işi değil, işsizliği değil, esnafın daha fazla ticaret yapması değil, Ülkemizin meselelerinin halledilmesi değil, boşanmış 14 Mayıs’a kadar ne olacağını bilmeyen boş hazine, boş merkez bankası değil altılı masanın yanında bunlar terörün yanında diyorlar yazıklar olsun. Ben Yozgatlıyım doğduğum yer belli, okuduğum okul belli, yetiştiğimiz yer belli, yaptıklarımız belli eğer bizimde terör bağlantısı var diyorsanız demek ki artık Türkiye’de söyleyecek sözünüz kalmamıştır” dedi.

“BU SEÇİM YOZGATLININ BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ SEÇİMİDİR”

Kayalar; “Allah kısmet ederse bu mecliste yeniden yer almayı sizin temsilciniz olarak yer almayı Yozgatlının temsilcisi olmayı bu ülke ile ilgili en ufak bir söz söyleyenlerin karşısına bugünden daha güçlü, bugünden daha kararlı duracak ve cevap verecek olanlar buradadır. Bizler hizmetlerimizle benim Yozgat’ta ki köylerimizin istisna yok hepsinde seçim zamanında değil seçimlerin dışında içme suyu, yol yapımı ve her türlü yanında oldum. Siyasete yeniden başlıyorsak eğer köylerle ilgili hizmet değil, ilçelerimize de hizmetlerimiz var. Kasabalarımızı belediye yaptım. İnsanların tek kaçamayacağı yer vardır oda vicdanıdır. Bizler sizleri vicdanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Yozgat’ı birlik beraberlikle nerede kaldık diyerek kalan hizmetlerimizi Allah kısmet ederse başlatmak üzere bir yola çıkıyoruz. Kayseri’de yamula barajı var o barajı Kayserililer yapmadı Allah kısmet etti 4 sene takip ettim o barajı gerçekleştiren benim. Bizim uzunlu barajımız var daha önce yapılmıştı Allah razı olsun yapanlardan yapana teşekkür etmek lazım bu vefadır ve dürüstlüktür. Uzunlu barajının temeli ve zemini hiçbir zaman suyu tutmadı o baraj için çok uğraştık. Su 11 kilometreden çıkıyor Yamula Barajını onun için yaptık. Yamula barajı ikili bir baraj hem elektrik üretiyor hem de toprak suluyor. Enerji önemli bir şey bu barajdan ve enerjiden 72 bin dönüm Boğazlıyan, Yenifakılı ve kısmen Nevşehir toprağını sulayacaktı onun için Yamula Barajına 4 sene emek verdik. Sonradan kimse ilgilenmeyince projemiz yarıda kaldı. Barajın temelinin yaptık baş kısmını yaptık bizler ayrıldık. Bizler ayrıldıktan sonra Kayserililer takip etmedi. Kayserililer zaten şirketleri kurdular başına da geçtiler Orman İşletmeye devrettiler. Bizler bu barajın sulama aşamasını yapmak için göreve çıktık. Bu seçim Yozgatlının birliği ve beraberliği seçimidir. Bizim işim Yozgat’ta hizmet oldu” diye konuştu. Alpaslan Demir