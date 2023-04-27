Belediye konferans salonunda tüm köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliğinin faaliyet raporu hakkında bilgi verildi.

Toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçiminde İl Genel Meclisi üyelerinden Hüseyin Lale ve İrfan Coşgun seçildi.

Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Sazlıdere Köyü Muhtarı Halil İbrahim Dovancı ve Karadikmen Köyü Muhtarı Aydemir Şener oy çokluğuyla seçildi.

Toplantıya katılan köy muhtarlarının dilek ve temennileri alınarak toplantı sona erdi. Alpaslan Demir