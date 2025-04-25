Yozgat Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, içme suyu tahsilat birimi üyesi köylerde, su şebekelerine ait elektrik arızalarına anında müdahale ederek olası mağduriyetlerin önüne geçiyor.

Birlikten yapılan açıklamada, vatandaşların su hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla arıza tespit ve müdahale süreçlerinin hızlı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Birliğimiz, içme suyu tahsilat birimi üyesi köylerimizde meydana gelen içme suyu şebekesi kaynaklı elektrik arızalarına anında müdahale ederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Bu kapsamda, teknik ekiplerimiz 7/24 görev başındadır” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet anlayışı doğrultusunda köy altyapı hizmetlerinin güçlendirilerek devam edeceğini bildirdi.