14 Temmuz’da şehitlik ziyareti ile başlayan etkinlikler kapsamında Çapanoğlu Büyük Camii’nde mevlit okutuldu. Dün yapılan etkinlikler dâhilinde Cumhuriyet Meydanına “15 Temmuz” temalı fotoğraf sergisi de açıldı.

Düzenlenen etkinliklere Vali Ziya Polat, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞEHİTLER ANILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde düzenlenen etkinliklerde şehitlik ziyareti yapılarak şehitler anıldı.

Şehitlikte düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi. Edilen duaların ardından katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Vali Polat, şehit yakınlarıyla sohbet edip başsağlığı dileğinde bulundu.

MEVLİT OKUTULDU

Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için Yozgat’ta mevlit okutuldu.

Cuma namazı öncesi Çapanoğlu Büyük Camiinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ

Etkinlikler kapsamında “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” de açılarak bir farkındalık oluşturmak amaçlandı. Vatandaşlarında ilgi ile karşıladığı sergide, 15 Temmuz’da ve sonrasında çekilen bazı fotoğraflar yer aldı.

Mevlit programından sonra sergi Vali Ziya Polat eşliğinde gezildi.

“İLELEBET AYAKTA KALACAK”

Vali Ziya Polat, sergiyi gezdikten sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün önemine binaen bir açıklamada bulundu.

Milletin 15 Temmuz gecesinde darbe girişiminde bulunanlara gerekli dersi verdiğinin altını çizen Polat açıklamasında, “Hain darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize hayırlı sıhhatler diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Rabbim onları yetiştiren toplumdan razı olsun. Bu devlete ve millete saldıran hain terör örgütü dersini almıştır. Herkesin nasıl sahaya indirdiğini, devletine ve milletine nasıl sahip çıktığını görmüştür. Bu devletin ve milletin silahını millete sıkan hainleri gördü bu ülke. Bundan sonra buna cesaret edeceklere de milletimiz gereken cevabı o gün de verdi, bugün de yarın da verecek. Bu devletin ve milletin silahını bu millete çeken insanların neler yaşayacağını gördük. Bundan sonra böyle darbe yapacak insanların her şeyi göze alması lazım. Bu milletin artık çok daha sert müdahale edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla o gün meydanları dolduran milletimizden Allah razı olsun. O milleti yetiştiren anne ve babadan razı olsun. Bu devlet dimdik ayakta ve ilelebet ayakta kalacak. Hangi terör örgütü olursa olsun bu devlet ve millet çok güçlüdür. Bu gücü istediği an sahaya yansıtır. Kimse devleti denemeye kalkmasın. Bu millet her türlü oyunu bozabilecek güce ve kudrete sahiptir. Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler yarın da devam edecek. Melike Aslı Arslan