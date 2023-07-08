Boğazlıyan, Mevlana Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe partililer büyük ilgi gösterdi.

AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Boğazlıyan’da büyük bir oy çıkaran AK Parti, yerel seçimlerde de tarih yazmayı hedeflediklerini söyledi.

Partililere teşekkür eden Başkan Düğenci, Daha iyi, daha güzel bir Boğazlıyan için hep birlikte el ele, gönül gönüle hizmetlerimize devam edeceğiz dedi.

Boğazlıyan'ı daha ileriye taşımanın ve aydınlığa kavuşturmanın mücadelesini vereceklerini vurgulayan Başkan Düğenci, bunun yolunun da milletle olan gönül bağını güçlü tutmaktan geçtiğini belirtti.

Düğenci, Gerek Ülkemizin gerekse Boğazlıyan'ımızın daha ileri seviyeye gitmesi için uğraş veren insanlarla bir arada olmak tarif edilemez bir mutluluk diye konuştu.

Geçtiğimiz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde önemli emek ve gayret sarf edildiğini ve bu büyük yarışta güzel bir sonuç aldıklarını ifade eden Düğenci, Teşkilat mensuplarının ve isimsiz kahramanlarla Türkiye'nin ve İlçemizin gelişmesine katkı sağlayan AK Parti'nin birer temsilcisi olmanın herkese nasip olmayan bir ayrıcalık olduğunu belirtti ve istikrara destek veren tüm kardeşlere teşekkürlerini iletti.

Seçimlerde gece gündüz demeden çalışan hanım teşkilatına da teşekkür eden Düğenci, "Sizler inandığınız dava uğruna çalışan, bunu büyük bir aşkla yapan, mazlumların sesi olan yürekli Anadolu kadınlarısınız. İnanıyorum ki adınız insanların gönül defterine nakış nakış işlenecek" şeklinde konuştu. Haber Merkezi