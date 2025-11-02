Türkiye’de basın özgürlüğü, son yıllarda kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Medya alanında yaşanan dönüşüm, dijitalleşmenin etkisi ve artan ekonomik baskılar, gazetecilik faaliyetlerini doğrudan etkiliyor. Basın kuruluşlarının bağımsız hareket edebilmesi, hem finansal sürdürülebilirlik hem de hukuki güvence açısından önemli bir gereklilik olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre basın özgürlüğünün güçlenmesi, yalnızca gazetecilerin değil, toplumun da doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkını korumanın en temel yolu.

Basın Özgürlüğü Nedir?

Basın özgürlüğü, demokratik toplumların temel dayanaklarından biridir. Halkın doğru bilgiye erişimini güvence altına alırken, yönetenlerin hesap verebilirliğini sağlar. Gazetecilerin özgürce haber yapabildiği, farklı görüşlerin ifade edilebildiği bir medya ortamı, toplumun sağlıklı şekilde gelişmesi için gereklidir. Sansür, otosansür veya baskı ortamı ise yalnızca basını değil, kamusal bilinci de zedeler. Basının özgür olduğu bir ülkede, vatandaşın sesi de güçlü olur.

Gazeteciler Susturuluyor, Öldürülüyor

Basın özgürlüğünün önemine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, "Dünya çapındaki medya profesyonelleri gerçeğin peşinde koşarken giderek artan tehlikelerle karşı karşıya kalıyor; hatta bazıları öldürülüyor. Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz. Hep birlikte basın özgürlüğünü savunalım, hesap soralım ve iktidara karşı gerçeği söyleyenlerin bunu korkmadan yapabilmelerini sağlayalım" ifadelerini kullandı.