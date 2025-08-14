Tuygun, yaptığı basın açıklamasında, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak meydanlarda olduklarını belirterek, “Bugün sesimizi duyurmak, irademizi göstermek, haklarımızın altını çizmek için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

“Teklif Sefalet Zammıdır”

Çalışma Bakanlığı’nın 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk ve ikinci altı ayı için ise yüzde 4 zam teklif ettiğini hatırlatan Tuygun, “Bu oranlar gülünç bile denemeyecek seviyededir” dedi.

Birleşik Kamu İş AR GE birimi Kamu Ar’ın araştırmasına göre temmuz ayında açlık sınırının 27 bin 670, yoksulluk sınırının ise 85 bin 344 lira olduğunu aktaran Tuygun, “Verilen teklifle memura açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasındaki alan reva görülmüştür” diye konuştu.

“Yüzde 72 Artış Kaçınılmaz”

Tuygun, taleplerini şöyle sıraladı: “Önceki yıllardan kaynaklanan maaş kayıplarının telafisi için taban aylığı katsayısı, aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı, ek ödeme ve diğer maaş kalemlerinde yüzde 72 artış yapılmalı. 31 Aralık 2025 itibarıyla bu kalemlerde 2026 ve 2027’nin her yarısında yüzde 25 oranında artış sağlanmalı.”

Bu gerçeklerin yanından bile geçmeyen hiçbir teklifin milyonlarca kamu emekçisi nezdinde kıymeti olmadığını vurgulayan Tuygun, “İnsani koşullarda çalışmak ve onurlu ücretler almak hakkımız” dedi.

“Ya Zam Teklifini Yenileyin Ya Da Meydanları Görün”

Hükümetin yarın zam teklifini yenileyeceğini hatırlatan Tuygun, şunları kaydetti: “İnsanca bir teklif sunulmazsa tüm örgütlü gücümüzü ortaya koyacağız. Cuma günü yine sefalet zammı gelirse devlet dairelerinde hayat duracak, meydanlar bizim isyanımızla çınlayacak. Pazartesi her yerde iş bırakacak ve Ankara’da Bakanlık önüne yürüyeceğiz.”

Tuygun, amaçlarının yalnızca ücret artışı olmadığını, aynı zamanda adalet, liyakat, gelir eşitliği ve kamu hizmetlerinin niteliğini korumak olduğunu belirterek, “Hükümete sesleniyoruz: Ya akla, matematiğe, vicdana uygun bir zam teklifini getirin ya da bizim direnişimizi izleyin” ifadesini kullandı.