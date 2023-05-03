İlçe Kaymakamı Recep Aydın, TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması kategorisinde katılım sağlayarak büyük başarı elde eden ve Türkiye Birincisi olan öğrencisini ve öğretmenini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Boğazlıyan Bilim Sanat Merkezi öğrencisini makamında ağırlayan Kaymakam Aydın, öğrenci Duru Dağıstanlı ve öğretmen Samet Cengiz’i başarılarından dolayı tebrik ederek ödüllendirdi.

Açıklamada da bulunan Kaymakam Aydın, “TEKNOFEST teknoloji yarışmaları dâhilinde Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmasına ortaokul kategorisinde katılan öğrenci ve öğretmen Türkiye derecesi alarak Boğazlıyan’ımızı ve Yozgat’ımızı gururlandırdı. Geliştirmiş oldukları proje ile büyük bir başarı elde edip finalist olarak 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen final yarışmalarında Yozgat’ımızı temsil etmeye hak kazandılar. Teknolojiye odaklanarak araştıran, üreten ve ilçemizin adını duyuran, başta öğrencimiz Duru Dağıstanlı olmak üzere öğretmenimiz Samet Cengiz, Bilim Sanat Merkezi Müdürümüz Şerafettin Uçar ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Şimşek’i canı gönülden tebrik edip, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. Haber Merkezi