Tezgahtaki ürünlere yakın ilgi gösteren Vali Özkan ve Başkan Arslan, Osman Karaca’ya hayırlı kazançlar diledi.

Tezgahındaki antika ürünlerin toplumun hafızasını canlı tutan nesneler olduğunu aktaran Karaca, açtığı tezgahla vatandaşların görsel hafızasını yenilemeye çalıştığını dile getirdi.

Bu konuda Vali Özkan ve Başkan Arslan’ın duyarlılık gösterdiğini belirten Karaca, tezgahta Özkan’ın en çok ilgisini çeken nesnenin Birinci Dünya Savaşında kullanılmış olan toplu tabanca ve Osmanlı takıları olduğunu söyledi.

ÖZKAN VE ARSLAN YAKIN İLGİ GÖSTERDİ

Ziyaret ile ilgili açıklamada bulunan köşe yazarımız Karaca ise “Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız geldiler ve tezgahımızı ziyaret ettiler. Ergenekon’dan Kurtuluş Savaşına kadar her türlü eser ve malzeme mevcut dedik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Vali Bey’e güzel bir hediye takdim ettim. O da bize ayrı bir jest yaptı. Bunun içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Karaca, “Bunlar toplumun hafızasını canlı tutan nesneler. Kaybolmaya yüz tutmuş ürünleri toplumun gözü önünde hem satış hem alış yapıyoruz. Hem de insanların görsel olarak hafızası yenileniyor. Bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Valimiz de bu konuda duyarlılık gösterdi Allah razı olsun. Vali Bey’in ilgisini Osmanlı takıları çekti. Özellikle Birinci Dünya Savaşında kullanılmış toplu tabanca ilgisini çekti. Tabancayı kontrol etti, inceledi” diye konuştu.