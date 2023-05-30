Haftalık olağan birim müdürleri toplantısı Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, İl Özel İdaresinin yatırım ve saha çalışmaları, verimlilik konuları konuşuldu.

Toplantı sonrasında açıklamada bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, “Yiğitler Şehri Yozgat'ımızın her noktasına hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Haftalık olağan birim müdürleri toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda İl Özel İdaremizin yatırım ve saha çalışmaları verimlilik konuları ele alındı” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan