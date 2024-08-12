Birgül Tümay’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Birgül Tümay kimdir? İşte detaylar…

BİRGÜL TÜMAY KİMDİR?

Dr. Birgül Tümay, diş hekimliği kariyerinde uluslararası alanda kendini kanıtlamış bir uzman olarak dikkat çekiyor.

1996 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Dr. Tümay, diş hekimliği alanında geniş bir deneyim yelpazesine sahip. 18 yıl boyunca Dr. Galip Gürel’in liderliğinde Disiplinlerarası Ekip Sistemi’nde çalışmış ve Köln Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bölümü'nde staj yapmıştır.

Dr. Tümay, mikro endodonti, protez, mikrocerrahi, implantlar, ön estetik kompozit restorasyonlar ve lazer uygulamaları gibi alanlara yoğunlaşmıştır. Ayrıca, Institute of Advanced Esthetics lisansüstü eğitim programında ders vermekte olup, bu programları İstanbul ve yurtdışında ziyaret eden uluslararası diş hekimlerine Porselen Laminate Veneers ve diğer ileri estetik konularda eğitim vermektedir.

Dr. Tümay, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Estetik Diş Hekimliği Akademisi (EDAD), Türk Endodonti Akademisi (TED), Amerikan Kozmetik Diş Hekimliği Akademisi (AACD) ve SOLA-int (Uluslararası Oral Lazer Uygulamaları Derneği) gibi prestijli derneklerin üyesidir.

Avusturya Viyana Üniversitesi'nde 2 yıllık "Lazer Ustalığı" programını tamamladı ve Lazer Uygulamaları konusunda ustalık sertifikasına sahip. Ayrıca New York Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi "Estetikte Güncel Kavramlar Sertifika Programı"ndan mezun oldu ve Almanya Münih'te "Periodontoloji ve İmplant Terapisinde İleri Cerrahi Prosedürler" müfredatını tamamladı.

2015 yılında Avusturya'da ortomoleküler tıp ve holistik diş hekimliği eğitimi aldı.

Uluslararası dergilerde makaleleri yayınlanmıştır. Eylül 2015'te İstanbul Nişantaşı'nda kendi diş kliniğini açmıştır. Konuştuğu diller: Türkçe, Almanca, İngilizce.

Kerem Tümay’ın eşinden ayrılmasından sonra Birgül Metin’le eveleniştir. Birgül Tümay Kerem Tümay’ın eşidir.