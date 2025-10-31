Bircan Dülger, Güllü’nün ölümündeki kilit isimlerden biri oldu. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay evinin teras katından düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü’nün ölümüyle ilgili birçok farklı senaryo yazılan ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğünü iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu. Bircan Dülger’in kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı.

Bircan Dülger Kimdir

Bircan Dülger, Güllü’nün ölümündeki kilit isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan evinin terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Ani ve şüpheli ölümüyle tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan Güllü’nün gerçekten nasıl vefat ettiği de merak konusu olmuştu.

Güllü’nün ölümüyle ilgili birçok farklı senaryo yazılan ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğünü iddia etmişti. Bu gelişmenin ardından Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu. Magazin dünyasında hızla yayılan bu açıklamaların ardından Bircan Dülger’in kim olduğu merak edildi.

Bircan Dülger, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in 15 yaşından beri tanıdığı çok yakın arkadaşıdır. Dülger’in kamuoyunda hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şimdilerde Güllü’nün ölümüyle dikkatleri üzerine çeken Dülger, ünlü sanatçıyla karşı karşıya oturuyordu. Özel hayatı hakkında herhangin bir bilgi bulunmayan Dülger, Güllü’nün ölümüyle ilgili kan donduran açıklamalarıyla gündemde.

Güllü’nün Ölümüyle Ne Bağlantısı Var

Bircan Dülger’in Güllü’nün ölümüyle bağlantısı çeşitli itiraflarda bulunması olarak karşımıza çıkıyor. Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğünü iddia edilirken, Dülger’in açıklamaları büyük önem taşıyor. Güllü’nün ölümünde kilit ifadelere yer veren Dülger, açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Sabah’ın haberine göre; Bircan Dülger, Güllü’yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğü iddiaları karşısında kan donduran açıklamalarda bulundu. Bakın Dülger açıklamalarında hangi ifadelere yer verdi.

“Araları Hep Çok Kötüydü”

Güllü’nün şüpheli ölümünde kilit isimlerden biri olan Bircan Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğü iddiaları karşısında şu ifadelere yer verdi:

“Tuğyan’ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan’la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, ‘Ben bu kadını öldüreceğim’ dedi. İstanbul’dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.

Tuğyan’ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan’ın annesini dövmüştü. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu.”

“Ben Yaptım Ama Çok Pişmanım”

Bircan Dülger, Güllü’nün ölümünde kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in parmağı olduğunu açıkça itiraf etti. Tuğyan’ın kendisiyle hep iletişim halinde olduğunu dile getiren Dülger, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Tuğyan’ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan’ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi. Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana ‘Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor’ diye mesaj attı. Ancak 4 gün önce bu mesajları sildi. Ferdi’nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı ‘Kanlı tişörtüm sende mi?’ diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan’a ‘3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?’ diye sordum. Burada kastettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana ‘Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla’ dedi.”

“Tuğyan’dan Korktuğum İçin Sustum”

Bircan Dülger, yakın arkadaşı Tuğyan Ülkem Gülter’den korktuğu için bu zamana kadar sessizliğini koruduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Tuğyan’dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey’e anlattım. Tuğyan bana daha önce de ‘Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam’ diye sormuştu.

Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum.”

Annesinden Kurtulmak İstiyordu

Bircan Dülger, kan donduran açıklamaların ardından son olarak Tuğyan’ın annesinden kurtulmak istediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Tuğyan falçatayla kendine zarar vermişti, acı duygusu yoktur. Annesini dövdüğüne ilişkin bana anlattığı olaylar oluyordu. Tuğyan, Kervan’la sevgili olmasından sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel annesiydi. Güllü ablayı Tuğyan’ın ittiğini, Sultan’ın da Tuğyan’dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum.

Tuğyan beni aradı ‘Beni savcılıktan arıyorlar, televizyona mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım’ dedi.”