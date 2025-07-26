Bircan Bali Nereli?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde Adana’da doğmuştur. Baba tarafından Adanalı olan Bali, eğitimini Muğla Üniversitesi’nde tamamlamış. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Bali, üniversite yıllarında televizyonculuğa ilgi duymaya başlamış ve kariyerine bu yönde adım atmış.

Kariyer

Bircan Bali’nin televizyon kariyeri, eski eşi Şenol İpek’in desteğiyle başlamıştır. İlk olarak “Esra Erol’da Evlen Benimle” programına katılarak ekranlarda boy göstermiştir. Ancak asıl çıkışını Beyaz TV’de yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı magazin programıyla yapmıştır. 2016 yılında programa katılan Bali, burada Gülşah Saraçoğlu, Nihat Doğan, Ömür Varol, Ali Eyüboğlu, Ece Erken ve Seren Serengil gibi isimlerle çalışmıştır.

“Söylemezsem Olmaz” programında magazin haberlerine getirdiği yorumlar ve iddialı tarzıyla dikkat çeken Bali, programın önemli yüzlerinden biri haline gelmiştir. Kariyerinde oyunculuk da deneyen Bali, 2014 yılında “Abbas’ın Melekleri” filminde Rüya karakterini canlandırmış ve “Kanıt” dizisinde konuk oyuncu olarak bir manken rolüne hayat vermiştir.

Günümüzde Bircan Bali, “Söylemezsem Olmaz” programında sunuculuğa devam etmekte ve magazin dünyasındaki gelişmeleri izleyicilerle paylaşmaktadır.

Bircan Bali Özel Hayatı

Bircan Bali’nin özel hayatı, kariyeri kadar ilgi çekicidir. 6 Temmuz 2013 tarihinde eski manken Şenol İpek ile evlenmiş ve bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak çift, 2018 yılında boşanma kararı alarak yollarını ayırmıştır. Boşanma süreci, Bali’nin sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurulmuş ve magazin gündeminde geniş yer bulmuş.

Şenol İpek ile boşanmasının ardından Ömer Gezen ile ilişki yaşamaya başlayan Bali, 2019 yılında Gezen ile evlenmiş. Hukuk fakültesi mezunu bir avukat olan Ömer Gezen ile olan evliliğinden 2020 yılında bir kız çocuğu daha dünyaya gelmiş. Ancak bu evlilik de uzun sürmemiş ve 2021 yılında tek celsede sona ermiş. Bali, evlilikleri ve ayrılıklarıyla ilgili detayları sıkça sosyal medya hesaplarından paylaşmış.

Tartışmalar ve Hukuki Süreçler

Bircan Bali, kariyeri boyunca çeşitli tartışmaların ve hukuki süreçlerin içinde yer almıştır. “Söylemezsem Olmaz” programında yaptığı yorumlar nedeniyle bazı ünlüler ile davalık olmuştur. Örneğin, şarkıcı Hadise ile yaşadığı hukuki süreçte, Bali’nin yorumları mahkeme tarafından tazminata hükmedilmiştir. Benzer şekilde, sosyal medya fenomeni Reynmen (Yusuf Aktaş) ile de bir dava süreci yaşanmış, ancak bu davada Reynmen beraat etmiştir.

Sosyal medyada yer alan bir bilgiye göre, Bali bir davada 18 ay ertelenmiş hapis cezası ve 41.000 TL tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Ancak bu bilginin detayları tam olarak açıklığa kavuşmamıştır ve spekülatif nitelik taşımaktadır.

Bircan Bali, Türk televizyon dünyasında hem sunuculuk kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken bir isimdir. “Söylemezsem Olmaz” programındaki başarısı, oyunculuk denemeleri ve yaşadığı hukuki süreçlerle adından söz ettiren Bali, magazin dünyasının önemli figürlerinden biri olarak kariyerine devam etmekte.