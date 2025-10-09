Ticaret Bakanlığı, 8 Ekim 2025 tarihli duyurusunda, “kaktüs figürlü dans eden, şarkı söyleyen ve şarjlı elektronik fonksiyonlu oyuncak” ürününün çocuklar için boğulma riski taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ürün olarak değerlendirdi.

Bakanlık açıklamasında, oyuncak üzerindeki ambalaj kalınlıklarının standartların altında olduğu, bu nedenle çocukların solunum yollarına kaçabilecek parçalar barındırdığı belirtildi.

Güvenlik Yönetmeliğine Aykırı

Yapılan testlerde; Ambalaj kalınlığının 0,038 mm yerine 0,024 mm ölçüldüğü ve oyuncağın “F: Kalır” sonucu aldığı bu durumun Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’ne aykırı olduğu tespit edildi.

Uzmanlar, özellikle küçük çocukların oyuncakları ağızlarına götürme eğiliminde olduklarını hatırlatarak, bu tarz ürünlerin mekanik boğulma riski oluşturduğunu vurguluyor.

İthalatçı Firma ve Ürün Bilgileri

Söz konusu oyuncak, Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji adlı firma tarafından ithal edilerek Türkiye pazarında satışa sunulmuştu.

Ürünün menşei Çin, kategorisi ise “Rol Yapan Oyuncaklar” olarak kayıtlara geçti.

Tespitlerin ardından ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, toplatma işlemleri başlatıldı.

İşlem Başlatıldı

Bakanlık, alınan kararı 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde uyguladı.

Ayrıca, ürün Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK) kapsamında da denetimden geçirildi.