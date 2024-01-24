Yozgat'ta işletmeler hapı yutacak! Yozgat'ta işletmeler hapı yutacak!

Bir araştırma şirketi tarafından, uzaylı görülüp ihbarda bulunan iller mercek altına alındı.

Bir araştırma şirketince “Uzaylı görüldüğü ihbar edilen iller” başlığı ile bir harita oluşturuldu.

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Haritaya göre; İstanbul, Konya, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Aksaray, Kayseri, Çanakkale, Niğde, Bursa, Muğla, Edirne, Kırıklareli, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Denizli, Samsun, Rize, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kocaeli şehirlerinden vatandaşlar uzaylı gördüklerini söyleyerek ihbarda bulundular.

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Haritada Yozgat ve komşu illerden sadece Kayseri yer aldı.

Kaynak: Melike Aslı Arslan