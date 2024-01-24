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Bir araştırma şirketi tarafından, uzaylı görülüp ihbarda bulunan iller mercek altına alındı.

Bir araştırma şirketince “Uzaylı görüldüğü ihbar edilen iller” başlığı ile bir harita oluşturuldu.

Haritaya göre; İstanbul, Konya, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Aksaray, Kayseri, Çanakkale, Niğde, Bursa, Muğla, Edirne, Kırıklareli, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Denizli, Samsun, Rize, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kocaeli şehirlerinden vatandaşlar uzaylı gördüklerini söyleyerek ihbarda bulundular.

Haritada Yozgat ve komşu illerden sadece Kayseri yer aldı.