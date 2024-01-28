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Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından tanıtım standı kuruldu.

Novada Alışveriş Merkezine kurulan stantta, 112 Acil Çağrı Hattını hangi durumlarda aramaları gerektiği konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bilinirliğini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtıma yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Kurulan tanıtım stantlarında vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Hattını hangi durumlarda aramaları gerektiği, Gereksiz çağrılarla 112'nin meşgul edilmemesi, gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılıyor. "Gereksiz meşgul etme, Bir cana kıyma” ifadelerine yer verildi.