Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından tanıtım standı kuruldu.

Gereksiz meşgul etme, bir cana kıyma2

Novada Alışveriş Merkezine kurulan stantta, 112 Acil Çağrı Hattını hangi durumlarda aramaları gerektiği konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Arslan: "Halkımız hizmet bekliyor biz hazırız!" Arslan: "Halkımız hizmet bekliyor biz hazırız!"

Gereksiz meşgul etme, bir cana kıyma5

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bilinirliğini arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtıma yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Kurulan tanıtım stantlarında vatandaşlarımıza 112 Acil Çağrı Hattını hangi durumlarda aramaları gerektiği, Gereksiz çağrılarla 112'nin meşgul edilmemesi, gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılıyor. "Gereksiz meşgul etme, Bir cana kıyma” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Alpaslan Demir