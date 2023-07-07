İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında düzenlenen toplantıda 1 gündem maddesi görüşüldü.

Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülerek karara bağlandı.

Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu Başkan Vekili Hüseyin Lale, İl Özel idaresi 2022 mali yılında ve 2023 mali yılı günümüze kadar Saraykent ilçesine bağlı köylerde yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden Köprü Menfez, kilitli parke ve kanalizasyon yapım bakım ve onarımlar hakkında hazırlanan raporu okudu.

Raporu okuyan Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonu Başkan vekili Hüseyin Lale, Saraykent ilçesine bağlı Altınsu köyünde eskiyen logar kapakları değiştirilmesi, yama işlerinin tamamlanması, 500’lük beton menfez, arazi yollarının açılması ve köy yollarına yama yapılarak tamamlandığını söyledi.

Lale, “Başpınar, Benli köy yollarının kumlama yapıldığı, Çiçekli köyü sulama kanalı, arazi yollarının bakım ve onarımları yapılmıştır. Köyde yoğun sel olaylarından dolayı bozulan sulama kanalları, köy içi ve arazi yollarının tekrar açıldığı görüşmüştür. Çiçeklihüyüğü köyünde arazi yolları çalışması, sulama kanalları bakım ve onarımı, İzibüyük köyünde arazi yollarının bakım ve onarım çalışması, yollara kumlama işlemi, Kesikköprü ve Sarayözü köylerinde de aynı şekilde köy yollarında bakım ve onarımların yapıldığı komisyonumuzca yerinde yapılan incelemelerden anlaşılmıştır” dedi. Alpaslan Demir