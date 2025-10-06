İzmir’in Urla ilçesinde kamp yapan bir kadın, eşinin tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Urla ilçesi Önen Koyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, araç içinde tüfeğini temizleyen T.A, silahın ateş alması sonucu kurşun aracın kaportasını geçerek, o sırada aracın önünde bulunan eşi Burçin Razak A’ya (32) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyürek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.A. suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alındı.

T.A.’nın karakoldaki ilk ifadesinde, silahını temizlediği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını, merminin aracın kaportasından geçerek eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin kamp yapmak amacıyla 2 gün önce Önen Koyu’na geldiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.