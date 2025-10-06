Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serpil Güral (45) ile kocası A.G. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G., eşi Serpil Güral’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi Güral’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Güral’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşini bıçaklayarak öldüren A.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Serpil Güral’ın 22 Eylül’de kocası A.G. için 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, saat 13.15 sıralarında İzmir’in Menderes ilçesinde Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir binada meydana geldi.