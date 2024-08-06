Bir insanın genetik yapısını anlamak adına en temel bilgilerden biri, kromozom sayısını bilmekten geçer. Peki, bir insanda toplamda kaç kromozom bulunur? İşte detaylar…

Normal bireylerde biri anneden diğeri babadan aktarılan 23 çift yani 46 kromozom vardır.

Normal bireylerde, genetik materyalin düzenli bir şekilde taşınmasını sağlayan 23 çift yani toplamda 46 kromozom bulunmaktadır. Bu kromozomlar, bireylerin genetik özelliklerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Kromozomların biri anneden, diğeri ise babadan miras alınır.

KROMOZOM NEDİR?

Kromozom, hem hayvan hem de bitki hücrelerinin çekirdeğinde bulunan ipliksi bir yapıdır. Her kromozom, protein ve tekil Deoksiribonükleik Asit (DNA) moleküllerinden oluşur. DNA, bireylerin genetik bilgisini içerir ve her kişiyi benzersiz kılan özellikleri taşır.

“Kromozom” terimi, Yunancadan türetilmiştir. “Renk” anlamına gelen “chroma” ve “vücut” anlamına gelen “soma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu isimlendirme, bilim insanlarının kromozomları renkli boya maddeleriyle boyayarak görselleştirmesiyle ilgilidir. Kromozomlar, bu boyama işlemi sayesinde belirgin hale gelir ve mikroskop altında detaylı olarak incelenebilir.