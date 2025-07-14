Astronomlar uzayın derinliklerinde yedi milyar yıldır değişmeyen bir galaksi keşfetti. 7 milyar yıl boyunca değişmeden kalan bu galaksiye "KiDS J0842+0059" olarak adlandırıldı. "fosil galaksi" olarak tanımlandı.

Fosil galaksiler nedir?

Fosil galaksiler, evrenin ilk dönemlerinde hızlı bir şekilde yıldız oluşturan, fakat daha sonra başka galaksilerle birleşmeyip izole şekilde kalan gök cisimleri olarak tanımlanır. Bu özellikleri sayesinde, evrenin oluşumuna dair önemli bilgiler sunmaktadırlar.

Uzmanlara göre, dev galaksiler genellikle iki aşamada oluşuyor. İlk aşamada çok hızlı bir şekilde yıldızlar doğuyor ve galaksi oldukça yoğun, küçük bir yapı halini alıyor.

İkinci aşamada ise çevredeki galaksilerle birleşmeler başlıyor ve yapı büyüyerek gelişiyor. Ancak fosil galaksiler bu ikinci evreyi neredeyse hiç yaşamıyor.

Nasıl Oluştu Bu “Donmuş Galaksi”

"Zamanda donmuş" galaksinin, Dünya'dan üç milyar ışık yılı uzaklıkta olduğu hesaplandı. Aynı zamanda astronomların gözlemleri, galaksinin Güneş'in 100 milyar katı yıldız kütlesine sahip olduğunu gösterdi.

Astronomları şaşırtan ise, bu derece büyük bir kütleye sahip olan galaksinin uzun süredir yeni yıldızlar üretmiyor oluşu. Bu durum galaksinin erken evrende oluşmuş ve gelişimi durmuş bir “fosil galaksi” olduğunu düşündürüyor.