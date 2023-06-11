Türk Kızılayı Kan Bağış Tırı, kan bağışı yapmak isteyen Yozgatlı vatandaşlar için Yozgat Cumhuriyet Meydanı’ndaki yerini aldı.

3 Haziran’dan bu yana Cumhuriyet Meydanı’nda kan toplayan Kızılay’a vatandaşlar yaklaşık 600 ünite kan bağışında bulundu.

Yozgatlının kan bağışı kampanyasına ilginin yoğun olduğunu belirten Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, “3 Haziran’dan bu yana 600 ünite kan topladık. Yozgatlı vatandaşlarımız bu kampanyaya ilgi gösteriyor ve önem veriyor. Bizler 23 Haziran’a kadar burada bu kampanyayı sürdüreceğiz tüm hemşerilerimizi kan vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yozgatlı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, “03-23 Haziran tarihleri arasında kan bağışı alımı yapacağız. Bağışçılarımızı 10.00-18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz” dedi.

Kayıt işlemi alınarak kan bağışını aldıklarını belirten Başkan İbiş, “Kayıt işlemi sonrasında yapılan sınırlı fiziksel muayene sonuçları doldurduğunuz forma ve bilgisayar sistemine işlenir. Doktorlarımız doldurduğunuz form ve fiziksel muayene sonuçlarını değerlendirir. Bağışçı adayı olarak kan bağışında bulunmanız ilk olarak size daha sonrada ihtiyaç sahibine herhangi bir zarar vermeyecekse kan bağışı işlemine yönlendirilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“DİKKAT EDİLMELİ”

Kan bağışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında da açıklama yapan İbiş, şu şekilde konuştu: “Gerçekleşen kan bağışı günlük hayatınızı etkilemeyecek miktardadır. Yine de dikkat edilecek bazı konular vardır: Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için bağış sonrası en az iki saat içinde içilmemesi gerekmektedir. Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için önemlidir. İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışınız. İkinci öğünden önce alkollü içecekler almayınız. (alkol vücuttan sıvı atılımını artırdığı için şikayete yol açabilir.) Sportif faaliyetlerinize bir gün ara veriniz. Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda (hamam, sauna vb.) bulunmayınız. Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb.in kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir. Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönemsi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturunuz.”

“SÜREKLİ İHTİYAÇTIR”

Kan bağışının öneminden bahseden İbiş, “ Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Gelişen teknolojiye rağmen kanın laboratuvar ortamlarında üretimi yapılamamaktadır. Kanın tek kaynağı biz insanlarız. Kan bağışında bulunmak bir insanlık görevidir. Kan bağışında bulunanların kendi sağlıkları açısından da önemlidir. Kan bağışında bulunanların vücudundaki kanları yenilenmektedir. 18 – 65 yaş arası erkekleri 3 ayda bir ve kadınları 4 ayda bir olmak üzere kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.Cumhuriyet Meydanında 03-23 Haziran tarihleri arası Kan Bağışı Tırımızda kan bağışı alımı yapılacaktır. Bağışlanan 1 ünite kan 3 kişiye hayat vermektedir. Duyarlı Yozgat halkımızı bu kan bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz” dedi. Alpaslan Demir